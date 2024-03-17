Циклон «Габриэль» принесет в Петербург сильный ветер и снег

«Утром в городе +4…+6 градусов, после 15-16 часов температура опустится ниже 0, формируя гололедицу. Добавит погоде дискомфорта порывистый северо-восточный ветер, скорость которого составит 6-11 метров в секунду, а в порывах достигнет 12-17. Атмосферное давление будет активно расти и за день прибавит больше 10 миллиметров, составив к вечеру 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 марта, облачная, днем с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем +1...+3. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.