Какой погоды ждать на праздничные выходные в Петербурге? Отвечают синоптики

Хотя неделя была и не сильно теплая, но сегодня воздушная масса, пусть и с северными ветрами, но теплеет.

«Сегодня все закрыто облаками, и прогрев в городе будет незначительный. Предстоящей ночью тоже облачно, еще и осадки в виде снега, но незначительные могут наблюдаться, так как завтра через Ленинградскую область проходит холодный атмосферный фронт. Но, днем воздушная масса у земли еще относительно теплая, а с середины дня уже вероятны прояснения и покажется солнышко, которое и успеет нагреть воздух», — отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По данным специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге на 8 Марта определит малоактивный атмосферный фронт, который пройдет с севера на юг. С ним придут плотные облака, которые местами принесут осадки в виде мокрого снега.

«Температура воздуха окажется на пару градусов выше положенных по климату значений. Далее инициативу в формировании погоды перехватит гребень антициклона, и несмотря на то, что малооблачной погода не станет, каких-то заметных осадков ожидать не стоит», — добавил Леус для «Фонтанки».

Стоит также ожидать температурных перепадов на выходных. В пятницу, 8 марта, будет облачно, местами небольшие осадки. Ночью около -2, днем — от +2 до +4 градусов и северный ветер до 4–9 м/с. В субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью температура опустится до -6, днем ожидается +1…+3 градуса. В ночь на воскресенье термометры покажут до -7 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков и до +3 градусов.