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В Выборгском замке поставят памятник коту Филимону

Он считался хозяином и хранителем средневекового строения. Бронзовую скульптуру планируют установить ближе к лету.

«Год назад покинул свой пост Филимон Кот . Покинул навсегда. Его последняя рыжая жизнь закончилась в глубокой старости в окружении близких друзей. Но по сей день память о нём жива - постами в соцсетях и фотографиями в телефонах гостей Выборгского замка», — говорится в сообщении пресс-службы музея-заповедника.

Пушистый символ, одетый в пальтишко, украсит нижний двор Выборгского замка. Член союза художников Лаура Свидерская нарисовала эскизы к будущему памятнику.

На острове кот Филимон поселился 13 лет назад, а в последние годы числился «старшим мяучным сотрудником» музея. В распоряжении кота было несколько спален, столовых и залы для приема. Кроме того, Филимон контролировал популяцию мышей-полевок и крыс на вверенной ему территории, а также наблюдал за ходом реставрации

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