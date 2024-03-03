Тепло и без осадков: какой будет погода в Петербурге в воскресенье

«Сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5. Ветер южный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 марта, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью местами туман. Ветер ночью переменный, днем северных направлений слабый. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +2...+4. Ночью на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.