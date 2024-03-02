«Облачная, с неустойчивыми прояснениями погода»: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +3…+5 градусов, в Ленинградской области +1…+6. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и +4…+6», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 марта, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +4...+6. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.