Регистрация ИП за день и запрет рекламы VPN: как изменится жизнь петербуржцев в марте

Реклама VPN-сервисов

С 1 марта запрещено рекламировать VPN–сервисы, открывающие заблокированные и запрещенные сайты и соцсети. Роскомнадзор будет блокировать, если ресурсы информируют о методах обхода блокировок; поясняют, как зайти на запрещенные сайты; оправдывают методы обхода блокировок и сообщают об их преимуществах; предлагают скачать или купить VPN.

Закон не распространяется на сайты, которые подадут заявку в ведомство. Тогда они должны публиковать данные статистики и научную информацию или быть компаниями, которые используют VPN для удаленного доступа сотрудников или объединения серверов в одну сеть.