Регистрация ИП за день и запрет рекламы VPN: как изменится жизнь петербуржцев в марте

Прямые авиарейсы в Шанхай и длинные выходные: «Собака.ru» рассказывает, какие изменения ждут горожан в первый весенний месяц.
Выходные
С 8 по 10 марта включительно нерабочие из-за Международного женского дня.
ОСАГО
Со 2 марта краткосрочные полисы ОСАГО можно оформить на срок от дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Раньше сделать это на срок меньше года можно было только в оговоренных случаях: например, доехать от места покупки автомобиля до регистрации.
Электронная доверенность
С 1 марта представитель организации, которая должна сдавать электронные декларации, обязан иметь электронную доверенность.
Реклама VPN-сервисов
С 1 марта запрещено рекламировать VPN–сервисы, открывающие заблокированные и запрещенные сайты и соцсети. Роскомнадзор будет блокировать, если ресурсы информируют о методах обхода блокировок; поясняют, как зайти на запрещенные сайты; оправдывают методы обхода блокировок и сообщают об их преимуществах; предлагают скачать или купить VPN.
Закон не распространяется на сайты, которые подадут заявку в ведомство. Тогда они должны публиковать данные статистики и научную информацию или быть компаниями, которые используют VPN для удаленного доступа сотрудников или объединения серверов в одну сеть.
Ипотечные займы
С 1 марта Центральный банк повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы уменьшить закредитованность населения.
Ограничения движения
На Васильевском остове с 1 марта до 15 октября из-за реконструкции теплосетей ограничено движение транспорта по улице Кораблестроителей — от Боцманской улицы до Наличной улицы. В Петроградском районе до 14 марта ограничено движение у дома 2 по проспекту Динамо. В центре до 15 марта из-за ремонта трамвайных путей ограничено движение на перекрестке набережной Мойки и Садовой улицы. До 10 октября ограничено движение у дома 19 А по улице Восстания. О всех актуальных ограничениях можно узнать на онлайн-карте ГАТИ.
Компенсации по вкладам
С 19 марта на «Госуслугах» и на сайте Агентства страхования вкладов (АСВ) можно будет оформить компенсацию по вкладам, если банк стал банкротом.
Регистрация ИП за один день
С 1 марта появился новый сервис «Старт бизнеса онлайн». С помощью него можно зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем без посещения налоговой. Регистрация займет всего день, но нужны биометрические данные заявителя.
Творческий шеринг
«РазДельный Сбор» 2 марта проведет акцию, где можно обменять ненужные материалы для творчества на необходимые. Принимают инструменты и материалы для рисования, вязания, вышивания, скрапбукинга и декупажа; пряжу и нитки, бисер; все для аппликации, изготовления свечей, духов и мыла, фурнитуру и бижутерию; коробочки, шкатулки и контейнеры для хранения рукоделия и упаковку для подарков. Режущие, колющие, бьющиеся предметы, воспламеняющиеся материалы приносить нельзя. Адреса и время работы точек сбора можно посмотреть тут.
Рейсы в Шанхай
С 31 марта впервые запустят ежедневные авиарейсы из Петербурга в Шанхай. Перелет займет 9 часов 15 минут. Летом из Пулково также будут летать самолеты в Пекин и Чэнду.
Восстановление ступеней у метро
Ступени у вестибюля станции «Сенная площадь» отремонтируют к 14 марта.
Подарочный своп в магазине «Спасибо!»
До 10 марта петербуржцы могут отнести в магазин на Звенигородской, 6 презенты, которые пришлись не по вкусу, а взамен забрать те, что понравились. Предметы личной гигиены, косметику и нижнее белье примут только в нетронутой упаковке. Вещи, которые не найдут новых хозяев, отправят в благотворительные организации.
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