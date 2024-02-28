Знакомьтесь, ледокол «Невская застава» — он спасает город от зимних наводнений, а сейчас помогает строить переправу через Неву

Впрочем, борьбой с наводнениями работа ледокола в Петербурге не ограничивается. На ледоколе есть пожарное и нефтесборное оборудование (ни то, ни другое, к счастью, еще ни разу не пригодились). В случае необходимости «Застава» проводит в зимнее время караваны по Неве в Финский залив, обкалывает лед вокруг «Авроры», чтобы горячие головы не пытались подняться на нее прямо с Невы. Она же пробивает лед в туристическом центре города — вопреки распространенному мнению, это нужно не для защиты мостов (их защищают специальные ледорезы, предусмотренные в конструкциях опор). «Невская застава» работает рядом с Эрмитажем и Петропавловской крепостью по просьбе МЧС, чтобы люди не проваливались в воду, гуляя по неверному невскому льду.

И все же одна из главных задач ледокола — спасение сухогрузов из ледового плена. Регулярная ситуация — навигация еще идет, но в городе ударили заморозки и на Неве встал первый лед, сковав запоздалые суда, которые на тот момент остаются в городе. Раньше для их вызволения использовали большие ледокольные суда из порта, но у них есть два недостатка — для их захода в Неву необходимо разводить мосты, а во-вторых, они не очень маневренны в отличие от «Заставы», которая специально создавалась очень юркой для работы в невских водах. «В конце октября 2018 года так во льду оказались пять судов, — вспоминает Иванов. — Чтобы их вызволить подогнали мощный ледокол из порта — он тоже застрял. В результате "Невская застава" в течение пяти суток растаскивала их. Иначе создавалась очень опасная ситуация — понятно было, что лед еще не встал на зиму, что он растает и их всех понесет на ближайший мост».

Тогда же, вспоминает Иванов, стало очевидно, что петербургскому ледоколу нужен дублер — еще один маленький речной ледокол. «Мы поняли, что в случае выхода из строя "Невской заставы" в аналогичной ситуации на Неве действовать будет некому», — говорит он. Как бы подтверждая эти слова о необходимости «напарника» ледокол на несколько секунд глохнет, столкнувшись с особенно трудным участком льда. После чего машины запускаются снова, ледокол проходит под Финляндским мостом.