Знакомьтесь, ледокол «Невская застава» — он спасает город от зимних наводнений, а сейчас помогает строить переправу через Неву

Каждому, кто хоть раз бывал в Петербурге зимой, знакома картина: замерзшая Нева, посередине которой идет полоса расколотого льда. Это след от работы «Невской заставы» — главного петербургского ледокола. На его счету сотни спасенных судов, несколько предотвращенных наводнений и проводки зимних караванов по Неве. Сегодня «Застава» помогает в строительстве опор для нового моста через Неву на юге города. Журналист «Собака.ru» Константин Крылов поднялся на борт, чтобы чтоб рассказать и показать читателям, как это происходит. А заодно выяснить, зачем все-таки ломают невский лед в районе Эрмитажа. Спойлер: дело вовсе не в заботе о сохранности переправ!
Сине-красное судно разгоняется на чистой воде и врезается в поле, состоящее из смерзшихся ледяных глыб разного размера. Слышится громкий скрежет, после чего все на секунду замирает… пока вокруг не начинает слышаться треск ломающегося льда.
В Петербурге утро, начало одиннадцатого, главный петербургский ледокол «Невская застава» работает в районе Октябрьской набережной, здесь через несколько лет должен появиться новый мост через Неву. Сейчас главная задача команды — расчищать пространство там, где рабочие готовятся вбивать сваи под будущие опоры. А еще необходимо поддерживать майну — участок открытой воды, куда течением будет уносить льдины, пришедшие с Ладоги, чтобы они не мешали строителям.
Коварство этого участка как раз в неоднородности льда, поскольку он состоит из разных по своей толщине фрагментов. «Тут может быть лед 70 сантиметров, рядом —— 10 сантиметров, а с другой стороны — 1 метр 20 сантиметров», — стоя в рубке, объясняет Александр Иванов, замначальника аварийно-спасательного формирования СПб ГКУ «ПИЛАРН» — именно эта служба занимается спасательными операциями, борьбой с разливами нефти и ломкой льда на Неве. Впрочем, добавляет Иванов, за 14 лет «Невская застава» не встретила льда, который не смогла бы расколоть.
Ледокол
«Невская застава» впервые вышла на Неву в 2010 году. Ледокол специально спроектировали и построили в Петербурге, главная его особенность — опускающаяся и поднимающаяся рубка, которая позволяет судну проходить даже под сведенными пролетами мостов. Сейчас опускать рубку необходимости нет — мы приближаемся к высокому Финляндскому железнодорожному мосту, который не нужно разводить даже для прохода куда больших судов.
Собственный ледокол для Петербурга построили главным образом для предотвращения зимних наводнений. Они возникают из-за того, что лед, сформировавшийся в Ладоге, течением приносится в Петербург. В городе льдины скапливаются и слипаются друг с другом, такую ледяную «пробку» называют словом «зажор». Иногда — по статистике раз в 20 лет — дело доходит практически до возникновения затора, при котором лед уходит вглубь на несколько метров, пространство для воды сужается, и река начинает затоплять районы Петербурга, расположенные выше по течению реки.
Александр Иванов
Замначальника аварийно-спасательного формирования СПб ГКУ «ПИЛАРН»:
Как раз в год постройки ледокола такое наводнение и произошло. Это было первое испытание — никто не знал, как ледокол справится. Лед тогда лежал уже на причале в районе Уткиной заводи, с Обуховского завода передавали, что вода поднялась до критического уровня. Мы прошли, разломали лед, и вода практически сразу на 30 сантиметров упала. Следующее наводнение, вопреки статистике, случилось прямо на следующий год, и мы так же успешно отработали, а потом поняли, как не только бороться с зажорными явлениями (скоплениями льда, — прим. ред.), но и предотвращать их.
Впрочем, борьбой с наводнениями работа ледокола в Петербурге не ограничивается. На ледоколе есть пожарное и нефтесборное оборудование (ни то, ни другое, к счастью, еще ни разу не пригодились). В случае необходимости «Застава» проводит в зимнее время караваны по Неве в Финский залив, обкалывает лед вокруг «Авроры», чтобы горячие головы не пытались подняться на нее прямо с Невы. Она же пробивает лед в туристическом центре города — вопреки распространенному мнению, это нужно не для защиты мостов (их защищают специальные ледорезы, предусмотренные в конструкциях опор). «Невская застава» работает рядом с Эрмитажем и Петропавловской крепостью по просьбе МЧС, чтобы люди не проваливались в воду, гуляя по неверному невскому льду.
И все же одна из главных задач ледокола — спасение сухогрузов из ледового плена. Регулярная ситуация — навигация еще идет, но в городе ударили заморозки и на Неве встал первый лед, сковав запоздалые суда, которые на тот момент остаются в городе. Раньше для их вызволения использовали большие ледокольные суда из порта, но у них есть два недостатка — для их захода в Неву необходимо разводить мосты, а во-вторых, они не очень маневренны в отличие от «Заставы», которая специально создавалась очень юркой для работы в невских водах. «В конце октября 2018 года так во льду оказались пять судов, — вспоминает Иванов. — Чтобы их вызволить подогнали мощный ледокол из порта — он тоже застрял. В результате "Невская застава" в течение пяти суток растаскивала их. Иначе создавалась очень опасная ситуация — понятно было, что лед еще не встал на зиму, что он растает и их всех понесет на ближайший мост».
Тогда же, вспоминает Иванов, стало очевидно, что петербургскому ледоколу нужен дублер — еще один маленький речной ледокол. «Мы поняли, что в случае выхода из строя "Невской заставы" в аналогичной ситуации на Неве действовать будет некому», — говорит он. Как бы подтверждая эти слова о необходимости «напарника» ледокол на несколько секунд глохнет, столкнувшись с особенно трудным участком льда. После чего машины запускаются снова, ледокол проходит под Финляндским мостом.
Команда
«Я почти всю жизнь на Неве», — говорит Александр Бимак, сменный капитан «Невской заставы, — в молодости проходил здесь практику, потом был матросом на [сухогрузах типа] "Невский". Мне даже карту смотреть не надо — знаю здесь каждую мель. Мой первый капитан на "Невском" меня обучал, [как здесь ходить в Неве], за каждый мост ставил оценки».
Сейчас Александру 62 года, он работает на «Заставе» больше 10 лет, с момента ее постройки. До этого он работал на судах, которые возили зерно из петербургского порта в Германию, Данию, Швецию. Обзаведясь семьей, он решил больше времени проводить дома и перешел в «ПИЛАРН» — защищал реку от разливов нефти. В 2010 году занял место в рубке нового ледокола.
«Ты занимаешься делом, которое тебе нравится, — рассказывает он, — тут ты спасаешь город, выручаешь суда — это интересно. Вообще не думаешь об этом как о работе, едешь сюда с удовольствием». А приезжать необходимо к 7 утра. Как и все члены экипажа, Александр работает сменами — сутки через трое. Впрочем, случаются и более длинные смены — в 2017 году «Застава» ходила на Онежское озеро, где в течение 10 дней вызволила из ледового плена более чем сотню судов.
Дежурить приходится даже летом — на случай, если срочно понадобится устранять разлив топлива или тушить судно на Неве.
Александр Бимак
Сменный капитан «Невской заставы»:
Все миссии здесь интересные, любая спасательная операция. Помню, как в районе Стрелки Васильевского острова в 2011 или 2012 году встали во льду два плавучих крана. Прямо перед Биржевым мостом. Мы обкалывали их и обкалывали, кажется, все… вокруг чистая вода. А краны стоят и не думают двигаться. Мы пришвартовались к ним, думали что делать. Вдруг из-под кранов начали появляться огромные глыбы, и нас понесло вперед. Оказывается, Нева под ними промерзла до самого дна, и они стояли на этой льдине даже после того, как мы расчистили воду вокруг. Пока течением не разрушило столб под ними, сдвинуть их не получалось. Все были в шоке, мы не знали, что такое вообще возможно.
Любимый участок Невы у Александра в центре — от Обуховского моста до Благовещенского. «Зимой там поспокойнее, знаешь этот участок очень хорошо, едешь как у себя дома», — признается он. Впрочем, сейчас «Застава» туда не идет, основная задача сейчас — расчистить участок под Финляндским железнодорожным мостом и вернуться к Октябрьской набережной, чтобы вновь помогать строителям будущей переправы.
Назад ледокол идет по пробитому ею же каналу. Несмотря на то, что он полностью забит льдом, судно движется быстро, словно по чистой воде. Перед новым заданием «Застава» должна ненадолго подойти к берегу, а стало быть, время готовиться к швартовке.
Матрос Андрей Бондаренко спускается на палубу — в «ПИЛАРН» он больше 20 лет, из них 14 — на «Невской заставе», с самого момента постройки. В молодости он работал электромехаником в Балтийском морском пароходстве, потом на буксирах, а затем на небольших самоходных очистных станциях, созданных для сбора разлившегося топлива. Любой горожанин, имеющий обыкновение гулять вдоль набережных, хотя бы раз да видел эти небольшие суда, увешанные автомобильными шинами, но вряд ли догадывается об их назначении.
Потом построили «Заставу», капитан одной из таких станций ушел на нее, позвав Бондаренко с собой. «Когда в первый раз увидел "Заставу", было здорово, — вспоминает матрос, улыбаясь в седые усы, — после тех плавсредств, которые на тот момент работали в городе… это был настоящий пароход (пароходом моряки называют любое полноценное судно вне зависимости от того, работает оно на пару, дизеле или атомной тяге, — прим. ред.). Я вообще учился на, так сказать, морского моряка, а не на речного… попав в "ПИЛАРН", пришлось работать на [совсем небольших судах]... другой масштаб. А тут я снова на настоящем пароходе».
2023–2024
Эта зима для команды ледокола выдалась наиболее напряженной. В теплые годы «Невская застава» выходила на реку по 2–3 раза. С начала этого сезона на ее счету уже более 40 выходов. «Этот сезон самый тяжелый, — говорит матрос Андрей Бондаренко, — зима пришла (как водится) неожиданно, и были пароходы, которые не успели уйти [из Невы]. Мы работали ночами, сутками».
Так, в декабре 2023-го у Дворцовой набережной застрял большой сухогруз — вызволить его удалось только благодаря «Невской заставе». Также добавило работы и строительство нового моста через Неву. «К примеру, в этом году был случай, когда мы работали всю ночь, — вспоминает сменный капитан Александр Бимак. — Команду строителей моста оторвало [течением с того места, где велась подготовка к забивке свай]. Их понесло к Финляндскому мосту. Мы вытаскивали их и делали новый проход [во льду], чтобы обратно подвести».
Впрочем, несмотря на большую нагрузку, покидать борт «Невской заставы» никто не хочет. Многие думают остаться здесь даже после строительства нового ледокола для Невы (он, по планам, должен получить название «Нарвская застава»). Команда говорит о своем судне, почти как о доме.
Пока же ледокол швартуется у Октябрьской набережной, чтобы через пару часов снова выйти на задание…
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