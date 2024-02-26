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Дом технической учебы включили в список объектов культурного наследия регионального значения в Петербурге

Здание на улице Ивана Черных, 4 неподалеку от площади Стачек в Кировском районе построили еще в начале 1930-х годов по проекту архитекторов Александра Гегелло и Давида Кричевского.

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«В 1939 году здесь был открыт Ленинградский технологический институт Всекомпросвета имени Молотова, где осуществлялась подготовка высококвалифицированных кадров для химических производств по переработке целлюлозы, производства бумаги и картона», — рассказали в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Разработки ученых этого института до сих пор применяют как в России, так и за рубежом. Сейчас в здании находится Высшая школа технологий и энергетики, а также спортивный клуб и производственные компании.

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