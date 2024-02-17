Ледяные дожди и аномальное тепло: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, ближе к вечеру показания барометров начнут расти. В воскресенье местами небольшой снег и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 февраля, облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем местами. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами порывы сильного. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.