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ДК работников связи на Большой Морской передали театру «Санктъ-Петербургъ Опера»

Основная сцена театра находится неподалеку — на Галерной улице, 33 — в Особняке фон Дервиза. В ДК разместится вторая сцена. На втором и третьем этажах уже есть сценическая площадка, зрительный зал с галереей и балконом, в котором можно разместить более 300 посадочных мест.

Яндекс. Панорамы

«Город передал в пользование Камерному музыкальному театру «Санктъ-Петербургъ Опера» выявленный объект культурного наследия — «Дом культуры работников связи» для создания второй сцены», — рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко

Здание площадью 4,5 тысяч квадратных метров находится на Большой Морской улице, 58.

«Площадь театрального зала, расположенного в здании, соответствует камерному репертуару. На втором и третьем этажах объекта культурного наследия расположена сценическая площадка, зрительный зал с галереей и балконом, в котором можно разместить более 300 посадочных мест», — отметил Москаленко.

Основная сцена театра «Санктъ-Петербургъ Опера» расположена неподалеку — на Галерной улице, 33, — в Особняке фон Дервиза. Эта площадка вмещает порядка 175 мест. Также место обладает анфиладой роскошно оформленных гостиных, в которых также проводились камерные мероприятия. Здание на Галерной улице театр получил в 1998 году. С того времени тут проводили реставрацию.

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