В Петербурге пропала статуя «Крылатого гения»

Напомним, символ СПбГУ убрали с постамента. Его собирались заменить императорским министром просвещения. Сначала бюст графа Сергея Уварова планировали поставить во дворе филфака. Но позже решили поставить его перед входом в главное здание. А вот статую «Крылатого гения» собирались установить у входа в гипермаркет «Максидом» на Уральской улице. Все дело в том, что универсант не принадлежит вузу, а его подарил председатель совета директоров ООО «Максидом» Александр Евневич.

Как пишет «Фонтанка» после того, как фигуру демонтировали, о ее местонахождении ничего неизвестно. А скульптор Михаил Белов, который ваял «Крылатого гения», пытается разыскать свое творение. По его словам, памятник не принадлежал вузу.

«В 2007 году, когда мы устанавливали его, ректором была Людмила Вербицкая. Город отказался забрать скульптуру, Вербицкая собиралась поставить ее на баланс университета, но не успела — сменился ректор, а потом все об этом забыли. Так и оказался наш гений между небом и землей», — говорит Белов.

Скульптор ранее получил ответ от СПбГУ, что «правовые основания для обсуждения [с Беловым] будущего места установки памятника отсутствуют».