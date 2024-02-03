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Мокрый снег и оттепель: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 февраля, синоптическая ситуация в атмосфере над городом будет определяться теплым сектором очередного атлантического циклона. Выходя своим центром к западному побережью Скандинавии, он сделает погоду облачной, вызовет снег и мокрый снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

gumbao / Shutterstock.com

«Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -2…+3. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 736 миллиметров ртутного столба, что существенно (на 24 единицы) ниже нормы. В воскресенье небольшие осадки и 0…+2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 февраля, преимущественно облачно. Небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем 0...+2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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