Мокрый снег и оттепель: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +1…+3 градуса, в Ленинградской области -2…+3. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 736 миллиметров ртутного столба, что существенно (на 24 единицы) ниже нормы. В воскресенье небольшие осадки и 0…+2», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 февраля, преимущественно облачно. Небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем 0...+2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.