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В Особняке Мясникова устроят «Идеальное свидание» ко Дню всех влюбленных

Команда пространства собрала все романтические сценарии, которые вы сможете прожить за один вечер с вашим любимым человеком: мастер-класс по танго, просмотр французской классики и ужин при свечах.

Особняк Мясникова

14 февраля, в День святого Валентина, Особняк Мясникова превратится в самое романтичное место Петербурга: во всех парадных залах и залах частного крыла, которые обычно закрыты для посещения, будет проходить идеальное свидание мечты.

В концертном зале в стиле необарокко команда президента международной ассоциации балов Михаила Грибова проведет мастер-класс по танго — самому вдохновляющему танцу из кинофильма «Запах женщины». В частном крыле особняка покажут короткометражные фильмы, отмеченные международными наградами — от французской классики до современной японской анимации. Позаботились и об образе: в течение вечера в особняке можно сделать экспресс-макияж или укладку, добавить яркий макияж губ, стрелки или праздничное сияние. Все эмоции и впечатления бережно сохранит фотограф: вместе с цветочным салоном Lovele Flowers команда особняка создаст фотозону из десятков живых цветов.

Кульминацией романтического вечера станет ужин при свечах.  Два проекта Faces и Taste от ресторанной группы Faces.team объединятся, чтобы в четыре руки приготовить ужин с акцентом на авторскую итальянскую кухню, средиземноморские блюда из морепродуктов и сезонные спешлы. В меню микс всего знакомого и понятного: идеальные закуски и итальянская классика с изюминкой в авторском прочтении от шефов проектов Карапета Ваганяна (Taste) и Никиты Саковского (Faces).

А что насчет подарка? Об этом также позаботились! Во время свидания вместе с партнером можно сделать свечу из соевого воска, выбрать для нее аромат и дополнить стикером, который лучше всего расскажет о вашей истории любви.

Подробности по ссылке

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ОГРН 1207800122760

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