Презентация книг Бориса Кирикова и новая схема метро: что изменится в жизни петербуржцев в феврале

Презентация исследований Бориса Кирикова

Опубликованные посмертно исследования Бориса Кирикова представят в «Подписных изданиях» 1 февраля в 19:00. Историк архитектуры и краевед ушел из жизни в 2022 году. Он написал свыше 500 статей, в том числе 40 книг, среди которых «Памятники архитектуры Петербурга», «Архитектура петербургского модерна», «Архитектура ленинградского авангарда». В последние годы он работал над монографиями «Мариан Перетяткович. От модерна к неоклассике» и «Архитектор А. И. фон Гоген. От эклектики до модерна».