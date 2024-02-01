Презентация книг Бориса Кирикова и новая схема метро: что изменится в жизни петербуржцев в феврале

Новые требования для доступа к гостайне, дополнительные рейсы на Пхукет, выходные дни: «Собака.ru» рассказывает, какие изменения ждут горожан в новом месяце.
Нерабочие дни
С 23 по 25 февраля включительно выходные дни из-за Дня защитника Отечества.
Презентация исследований Бориса Кирикова
Опубликованные посмертно исследования Бориса Кирикова представят в «Подписных изданиях» 1 февраля в 19:00. Историк архитектуры и краевед ушел из жизни в 2022 году. Он написал свыше 500 статей, в том числе 40 книг, среди которых «Памятники архитектуры Петербурга», «Архитектура петербургского модерна», «Архитектура ленинградского авангарда». В последние годы он работал над монографиями «Мариан Перетяткович. От модерна к неоклассике» и «Архитектор А. И. фон Гоген. От эклектики до модерна».
Экономические санкции
С 1 февраля российские экономические санкции применяют не только к зарубежным компаниям, но и к отечественным юридическим лицам с иностранным участием более 50%. Также могут блокировать счета и имущество, попавшие под экономические ограничения.
Услуги хостинга
С 1 февраля компании, не вошедшие в реестр хостинг-провайдеров Роскомнадзора, не смогут оказывать услуги в России. Подать заявление о включении в реестр можно было до 15 декабря прошлого года.
Государственная тайна
С 1 февраля могут отказать в получении доступа к государственной тайне, если у человека или его близких родственников есть иностранное гражданство или вид на жительство. Имеющим допуск к гостайне смогут ограничивать выезд за границу.
Новая схема метрополитена
До конца февраля на станциях и в вагонах метро обновят схему метрополитена. Ее дополнят электричками от Балтийского вокзала до Красного села и Ораниенбаума, от Витебского вокзала до Павловска, а также автобусными маршрутами до аэропорта Пулково от станций метро «Московская» и «Проспект Ветеранов».
Срок вклада
С 1 февраля банки должны бесплатной информировать клиентов об окончаниях срока вклада как минимум за пять дней до конца.
Дополнительные рейсы на Пхукет
Из Петербурга на Пхукет с 9 февраля запускают дополнительные самолеты: по четвергам, пятницам и воскресеньям. Обратные вылеты — по вторникам, пятницам и субботам.
Ошибки в документации о недвижимости
С 1 февраля срок исправления ошибок в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) должны исправлять быстрее — за один месяц вместо трех. После устранения неточности можно будет увеличить площадь участка не более чем на 10% или уменьшить на 5%.
Реестр МФО
С 1 февраля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ведет реестр и контролирует деятельность коллекторов, банков и микрофинансовых организаций, имеющих подразделения, занимающиеся возвратом долгов.
Обжалование действий разрешительных органов
С 24 февраля обжаловать решение должностных лиц по лицензированию можно будет в досудебном порядке через «Госуслуги». Подать жалобу можно в течение 30 дней, рассмотрят ее за 15.
Прямой рейс до Самарканда
Улететь из Петербурга в Самарканд (Узбекистан) можно с 16 февраля прямым рейсом по пятницам.
Строительство транспортной развязки в Кудрове
В феврале частично перекроют Кудровский проезд для строительства развязки. Транспорт перенаправят на Промышленную улицу.
Переход границы с Эстонией пешком
С 1 февраля пассажиры автобусных рейсов компании Ecolines по маршруту Петербург — Таллин должны переходить российско-эстонскую границу пешком из-за закрытия на ремонт многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Ивангород для транспортных средств. То есть автобус доедет до погранперехода в Ивангороде, после чего нужно с багажом перейти границу пешком, а в Нарве людей встретит уже другой автобус.
Попасть в Эстонию на автомобиле можно через КПП «Шумилкино» и «Куничина Гора» в Псковской области.
Индексация маткапитала и выплат
С 1 февраля на 7,4 % увеличивают пособия, в том числе материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную денежную выплату ветеранам, страховую и другие. Например, маткапитал составит 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго.
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