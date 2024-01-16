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Основатель петербургского реселлера iPort Андрей Годунов погиб в Хибинах

Его тело нашли 8 января на горе Петрелиуса в районе ущелья Рамзай. По данным следователей, Годунов вместе с петербургским бизнесменом Игорем Слонским передвигались по горе на снегоходе в составе туристической группы. После схода лавины они оказались под снежными завалами.

Фото: Shutterstock.com (bigwa11)

Андрей Годунов — основатель петербургской компании NBCom Group (ООО «Энбиком Групп»), в которую входит один из крупнейших в России реселлеров техники Apple компания iPort (ООО "Портативная техника»), сети магазинов Apple Premium Reseller, Samsung, Sony Centre, NB computers, Xiaomi, авторизованные сервисные центры iPort и Samsung и бизнес-пространство Resonance Space. 

В Петербурге находятся 11 магазинов iPort и шесть сервисных центров. Всего сеть насчитывает 51 объект в 12 городах России. Как пишет РБК, по состоянию на 2022 год активы Андрея Годунова оценивались в 1,8 миллиарда рублей. «Деловой Петербург», в свою очередь, оценивал состояние Годунова в 3,5 миллиарда рублей в 2023 году.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Андрея Годунова. 

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