18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Переменчивая погода: что обещают синоптики Петербургу в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 января, на погоду в городе окажет влияние передняя часть циклона, центр которого в середине дня расположится над восточной частью Балтийского моря. Он станет причиной облачной погоды, пройдёт небольшой снег. 

dimbar76/shutterstock

«Температура воздуха -10…-12 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, и очень низкое атмосферное давление – к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 января, облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, днем -8...-10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем меняться мало.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: