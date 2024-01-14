Переменчивая погода: что обещают синоптики Петербургу в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 января, на погоду в городе окажет влияние передняя часть циклона, центр которого в середине дня расположится над восточной частью Балтийского моря. Он станет причиной облачной погоды, пройдёт небольшой снег.
«Температура воздуха -10…-12 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, и очень низкое атмосферное давление – к вечеру барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 января, облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, днем -8...-10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем меняться мало.
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