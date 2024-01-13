Облачно и небольшой снег: какой будет погода в Петербурге в выходные

«Температура воздуха утром -11…-13 градусов, в Ленинградской области -10…-15, на востоке до -18. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье небольшой снег и -11…-13», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 января, облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -16...-18, днем -11...-13. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.