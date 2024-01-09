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Сильные морозы вернутся в Петербург в ближайшую неделю

Но сначала петербуржцам придется столкнуться с оттепелью. Столбики термометров будут показывать -1…+1 градус, а вот уже в четверг вернуться морозы до -15 градусов.

Shutterstock.com

«Сейчас в атмосфере так выстроились воздушные потоки, что циклоны с севера ныряют прямо к нам. Серия циклонов, а все они без названия, с Баренцева моря принесет не только оттепель, но и осадки в виде снега и мокрого снега, усиление ветра и другие погодные явления в виде ухудшения видимости, налипание мокрого снега», — объяснил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Оттепель задержится в городе ненадолго: 10 января столбики термометров будут показывать и до +2 градусов, а вот с 11 января снова на Петербург обрушаться морозы.

При этом первая декада января не войдет даже в десятку самых холодных декад, несмотря на экстремально холодные дни

«Кстати, такие перепады температуры от мороза до оттепели, часто наблюдаются. Даже в очень холодном 2003 году 9 января температура воздуха повысилась в Санкт-Петербурге до -2 градусов», — добавил синоптик.

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