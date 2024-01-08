В Петербург приходит потепление: какой будет погода в понедельник

«Температура воздуха -4…-6 градусов, по области -3…-8, на местами до -11. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Во вторник небольшой снег, мокрый снег, гололедица и около 0», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 января, ночью переменная облачность, утром и днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, западный умеренный, днем местами в прибрежных районах порывы сильного. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, местами до -14, днем -1...+1. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться.