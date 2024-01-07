Рождественские морозы: петербургские синоптики дали свой прогноз погоды на воскресенье

«В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха −14…−16 градусов, в Ленинградской области −13…−18. Ветер западной четверти 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 773 миллиметра ртутного столба», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 января ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -17...-19 градусов, местами -23, днем -5...-7. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться.