Рождественские морозы: петербургские синоптики дали свой прогноз погоды на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, 7 января этого года стало четвертым в списке самых холодных в XXI веке. Минимальная температура воздуха утром 7 января на городской метеостанции опустилась до отметки -20,9 градуса. Тройку морозных лидеров составляют Рождество 2017 года, тогда было -21,0, Рождество 2016 года — тогда мороз окреп до -23,6, и самое холодное 7 января - 2003 года — -26,5.
«В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха −14…−16 градусов, в Ленинградской области −13…−18. Ветер западной четверти 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 773 миллиметра ртутного столба», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 января ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -17...-19 градусов, местами -23, днем -5...-7. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться.
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