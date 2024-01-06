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На центральной аллее Конногвардейского бульвара зажглись 56 новых светодиодных фонарей

Пешеходная зона, соединяющая площади Труда и Декабристов перестала быть темной в вечернее время суток. Участок украсили осветительные приборы на декоративных чугунных опорах. Специалисты провели кабельную линию под землей.

Их установка проходила в рамках программы взаимодействия городского правительства и ПАО «Газпром» в части реализации объектов социально-экономического развития. «Поэтапная модернизация наружного освещения — часть масштабной комплексной работы по развитию комфортной городской среды», — отметил губернатор Александр Беглов.

Также градоначальник отметил, что благодаря подобной поддержке более 100 улиц, скверов, площадей, мостов и набережных в центре Петербурга получили современное освещение, которое по стилистике полностью соответствует архитектурному облику города.

За последние три года в Петербурге заменили больше 100 тысяч фонарей. Новые светильники потребляют меньше энергии и позволяют экономить городу на оплате электроэнергии.

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