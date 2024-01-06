Температура повысится, а мороз останется: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха -16…-18 градусов, по области -16…-21, на востоке -25…-30. Ветер северо-восточный, северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.В Рождество без осадков и -17…-19», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января небольшая облачность. Без осадков. Местами изморозь. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -22...-24 градуса, местами до -27, днем -16...-18, местами до -20. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.