Температура повысится, а мороз останется: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 января, на синоптическую ситуацию в городе окажет влияние южная периферия очередного ядра скандинавского антициклона. В регионе облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами изморозь.
«Температура воздуха -16…-18 градусов, по области -16…-21, на востоке -25…-30. Ветер северо-восточный, северный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.В Рождество без осадков и -17…-19», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января небольшая облачность. Без осадков. Местами изморозь. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -22...-24 градуса, местами до -27, днем -16...-18, местами до -20. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
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