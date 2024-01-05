Мороз и небольшой снег: вот какой будет погода в Петербурге 5 января

«Температура воздуха -17…-19 градусов, по области -16…-21, на востоке местами до 30. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 758 миллиметров ртутного столба что ниже нормы. В субботу местами небольшой снег и -18…-20», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 января, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение суток -17...-19 градусов, местами до -23. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.