Новый мост через Черную речку откроют в 2024 году

Изначально в тендере сроком сдач был указан конец 2023 года. Но н данный момент специалисты АО «ПО "Возрождение» завершили лишь обустройство строительных площадок, выполнили работы по укреплению грунта и приступили к устройству опор будущего моста. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Согласно технической документации, мост должен иметь длину 40 метров и две полосы движения. Он будет однопролетным, с двумя полосами движения для транспорта и тротуарами. Проектными решениями предусмотрено устройство наружного освещения. Также будут установлены шумозащитные экраны высотой 3 метра, поскольку рядом расположены детские площадки жилого комплекса.

«Мы создаём доступную среду для маломобильных людей на действующих мостах в историческом центре города, а также строим новые объекты, которые улучшают дорожную ситуации в развивающихся районах», ― подчеркнул Александр Беглов.

Недавно мы рассказывали о том, что на строительство Большого Смоленского моста выделили 2,6 млрд рублей. Официально строительство началось 21 декабря. На Октябрьской набережной установили закладной камень. Также специалисты приступили к выносу коммуникаций и организовали места для приема стройматериалов.