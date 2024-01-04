Сразу два температурных рекорда: какой будет погода в Петербурге в четверг

«Температура воздуха -21…-23 градуса, по области -20…-25, местами до -26…-31. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. В пятницу к вечеру небольшой снег и -18…-20», — сказал Леус.

Синоптик Александр Колесов отметил, что вчера было побито сразу два температурных рекорда. Предыдущий рекорд, напомнил он, перекрыт почти на 2 градуса, так как 3 января 2003 года среднесуточная температура была всего ‒20,4 градуса. Кроме того, минувшая среда отметилась самой низкой температурой воздуха в дневные часы (‒21,7 градусов), 20 лет назад, когда фиксировали аномальные морозы, днём было ‒18 градусов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 января, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -22...-24 градуса, местами до -28, днем -16...-18. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.