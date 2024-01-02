Морозы крепчают: вот прогноз погоды в Петербурге на вторник

«Температура воздуха -18…-20 градусов, по области -15…-20, местами до -23…-28. Ветер юго-восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В среду без существенных осадков и -20…-22», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 января, переменная облачность. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью -24...-26 градусов, местами до -29, днем -23...-25. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.