Лучшие новогодние ярмарки Петербурга, где можно купить подарки: винтаж, ювелирные украшения и литографии Пабло Пикассо

Маркет в особняке Мясникова

В культурном пространстве на Восстания (внутри и во дворе!) откроют рождественский маркет с лавками локальных мастеров и ремесленников, домашним текстилем и ювелирными изделиями, игрушками ручной работы, открытками и сладостями. Обещают мастер-классы по росписи фарфора, созданию кружевного чокера и рождественских игрушек. Команда italy&co готовит корнер в стиле винтажного цирка со стилизованными подарками и уличными блюдами от всех своих ярких проектов прямо во дворе особняка.

Когда: 15 декабря — 8 января.