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Лучшие новогодние ярмарки Петербурга, где можно купить подарки: винтаж, ювелирные украшения и литографии Пабло Пикассо

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Виниловые пластинки от частных коллекционеров, ботаническая мозаика, работы Г.А.В. Траугот и Макса Саввы: «Собака.ru» составила список городских маркетов, где стоит искать новогодние презенты для себя и близких. 

Пресс-служба ДЛТ

Новогодний базар в ДЛТ

Традиционный новогодний маркет: праздничный декор для дома, искусственными елки, коллекционные елочные игрушки зарубежных и российских мастеров, шары с авторской росписью, шоколад ручной работы — это и многое другое можно найти на шестом этаже ДЛТ. После приятных покупок всегда можно заглянуть на чашку кофе в «Трделио».

Когда: 21 ноября — 9 января.

Винтажный рынок в «Астории»

В Зимнем саду и Бальном зале отеля разместятся антиквары и букинисты, флористы и художники. Здесь можно приобрести столовое серебро, старинный фарфор, винтажные ювелирные украшения, гирлянды и елочные игрушки, ароматы для дома. Также на маркете будет развлекательная программа: лекции о новогодних каникулах в дореволюционном Петербурге, история «Щелкунчика», мастер-класс по сервировке стола. 

Когда: 10 декабря.

Маркет в особняке Мясникова

В культурном пространстве на Восстания (внутри и во дворе!) откроют рождественский маркет с лавками локальных мастеров и ремесленников, домашним текстилем и ювелирными изделиями, игрушками ручной работы, открытками и сладостями. Обещают мастер-классы по росписи фарфора, созданию кружевного чокера и рождественских игрушек. Команда italy&co готовит корнер в стиле винтажного цирка со стилизованными подарками и уличными блюдами от всех своих ярких проектов прямо во дворе особняка.

Когда: 15 декабря — 8 января.

Skyslant / изображение предоставлено пресс-службой Новой Голландии

Новогодний маркет на Новой Голландии

Традиционный новогодний базар на острове: посуда и товары для дома, книги, елочные игрушки, виниловые пластинки, фудтраки с уличной едой и елочный базар с пихтами и елями — это и многое будет там. 

Когда: 23 декабря — 8 января.

Новогодняя ярмарка «#ИзПрофессорскойКвартиры»

В исторических интерьерах здания, построенного для издателя петербургского иллюстрированного журнала «Живописное обозрение», в квартире дизайнера Натальи Лесковой, где сохранились изразцовая печь и лепнина, KGallery покажет самые достойные предметы из коллекций интеллигентных профессорских семей. На традиционную (и нашу любимую!) распродажу искусства стоит идти, чтобы поохотиться за работами Мстислава Добужинского и Г.А.В. Траугот, Макса Саввы и Ксении Аврамовой, литографиями Пабло Пикассо, Поля Клее, Василия Кандинского и Пьера Боннара. Стоимость работ начинается от 1000 рублей. Точное место проведения объявят позднее. Следить за обновлениями можно тут.

Когда: 16 и 17 декабря.

«Елка под куполом» в Академии Штиглица

В Большом выставочном зале Академии Штиглица развернут новогоднюю выставку-ярмарка, где представят свои работы студенты и выпускники учебного заведения. Здесь можно приобрести эксклюзивные ювелирные изделия, живопись, графику, керамику и другие подарки.

Когда: 23 и 24 декабря.

Маркет «Винил мне мил» в AF Brew Taproom

Предновогодняя благотворительная ярмарка на Курляндской улице, где частные коллекционеры выставляют раритеты и свежие издания виниловых пластинок. Весь день — диджей-сеты и изобилие индийской еды. Маркет пройдет в поддержку приюта бездомных животных «Ильинка». 

Когда: 17 декабря

Ярмарка в Ботаническом саду

В Зеленом домике представлены изделия флористов, художников, ювелиров, объединенные любовью к природе и ботанике. Здесь можно найти новогодние композиции и венки из природных материалов, елочки из неувядающей живой пихты, флорариумы, фитопанно, украшения из фарфора и эпоксидный смолы с инкрустацией растениями, ботаническую мозаику и барельефы, уникальные вещи с европейских блошиных рынков, а также воздушные растения, растущие без грунта. 

Когда: 8 — 24 декабря.

Пресс-служба «Севкабель Порта»

Новогодний поп-ап маркет в «Севкабель Порту»

Традиционный фестиваль-маркет в здании «Цех» на территории «Севкабель Порта»: праздничная елка, фудкорт и фотозоны, а также много классных вещей и подарков ручной работы. Согреться ароматными напитками, продегустировать оливье и отправить письмо в Великий Устюг — программа максимум.

Когда: 28 декабря — 8 января.

Ярмарка «Дзынь» в ДК им. Кирова

Новогодний дог-френдли маркет от организаторов фестиваля Ceramania, где представлены товары мастеров из разных городов России. Здесь можно найти все: керамику с рождественской росписью, украшения с отсылками к истории древнего города,  игрушки и разделочные доски из ценных пород дерева, мыло в виде еды, дизайнерские пуговицы, вязанные аксессуары, свечи и книги. На площадке планируют открыть фудкорт и проводить мастер-классы, лекции и воркшопы. 

Когда: 23 — 24 декабря и 2 — 8 января.

Конфетенбург на Манежной площади

Пространство Манежной площади вновь стилизуют под сладкое королевство Конфетенбург из сказки «Щелкунчик и мышиный король». Главная ель, карусель, каток, домик Деда Мороза, фудкорт, лавки с сувенирами, вязаными вещами, специями, елочными игрушками, сладостями и мясными деликатесами.

Когда: 9 декабря — 8 января.

Ярмарка на Московской площади

В этом году на Московской площади откроют ярмарку, стилизованную под сказки Пушкина. Здесь установят торговые павильоны с сувенирами и едой, игровые зоны, большие шахматы, ледяную крепость, шатер и сцену для шоу-программы. Обещают проводить интерактивные экскурсии, представления и мастер-классы. 

Когда: 22 декабря — 8 января.

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