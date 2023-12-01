Петербург опустился на 74 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

При этом цены в обоих городах за год увеличились. Однако удешевление рубля повлияло на то, что с общемировой точки зрения в Москве и Петербурге жить стало дешевле, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическое подразделение британской компании Economist Group.

Ослабление национальной валюты повлияло на потерю мест в рейтинге у городов Китая и Японии, в том числе их столиц Пекина и Токио.

Самыми дорогими городами мира для проживания стали Цюрих и Сингапур. За ними следуют Женева и Нью-Йорк и Гонконг.