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Петербург опустился на 74 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

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Город занял 147 строчку. Москва «упала» в списке еще сильнее, аж на 105 позиций. Теперь столица занимает 142 место. Аналитики рейтинга Worldwide Cost of Living отметили, что это сильнейшее падение в списке.

Shutterstock.com

При этом цены в обоих городах за год увеличились. Однако удешевление рубля повлияло на то, что с общемировой точки зрения в Москве и Петербурге жить стало дешевле, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическое подразделение британской компании Economist Group.

Ослабление национальной валюты повлияло на потерю мест в рейтинге у городов Китая и Японии, в том числе их столиц Пекина и Токио.

Самыми дорогими городами мира для проживания стали Цюрих и Сингапур. За ними следуют Женева и Нью-Йорк и Гонконг.

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