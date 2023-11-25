Зима набирает обороты: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха -6…-8 градусов, по области -5…-10. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье без осадков и -9…-11», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 ноября, местами небольшой снег. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -10...-12 градусов, местами до -15, днем -8...-10. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.