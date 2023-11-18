Минус к нам приходит: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -1…-6, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без осадков и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 ноября, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, в окрестностях местами до -10, днем -3...-5. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.