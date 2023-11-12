Ноябрьские дожди: рассказываем чего ждать петербуржцам от погоды в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 ноября, до города дотянется облачная система активного южного циклона. Под его влиянием погода ожидается облачная и ветреная, с небольшими дождями, при этом температура по-прежнему будет существенно выше климатической нормы.
«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник дожди, переходящие в мокрый снег и +2…+4», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 ноября, дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1...+3 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.
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