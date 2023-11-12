18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Ноябрьские дожди: рассказываем чего ждать петербуржцам от погоды в воскресенье

Поделиться:

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 ноября, до города дотянется облачная система активного южного циклона. Под его влиянием погода ожидается облачная и ветреная, с небольшими дождями, при этом температура по-прежнему будет существенно выше климатической нормы.

Zhukov Oleg / Shutterstock.com

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник дожди, переходящие в мокрый снег и +2…+4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 ноября, дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1...+3 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: