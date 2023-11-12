Ноябрьские дожди: рассказываем чего ждать петербуржцам от погоды в воскресенье

«Температура воздуха +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник дожди, переходящие в мокрый снег и +2…+4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 ноября, дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1...+3 градуса. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.