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Посмотрите, как будет выглядеть будущий памятник Шаляпину в Петербурге. Его авторы ранее создали в городе статую Блока

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В Петропавловской крепости подвели итоги конкурса на создание статуи знаменитому оперному певцу. Из 70 эскизных работ выбрали выбрали творение скульптора Евгения Ротанова и архитектора Ивана Кожина.

Фото: пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре

Работы оценивало жюри под руководством вице-губернатора Петербурга Николая Линченко. Памятник певцу установят в Александровском парке около Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина. Эксперты также отметили творение Арсена Левоняна и Елизаветы Силаевой и эскиз Константина Гарапач. Они заняли второе и третье место соответственно. «Я не смотрел все работы, но, на мой взгляд, та работа, которая заняла первое место, заняла его по праву. Там и образ, и характер, и состояние, мне кажется, попадают. Интересный авторский стиль — такой мощный, широкий — только дополняет этот образ. Правда, первое впечатление, когда я увидел эту работу — немного напоминает памятник Доминику Трезини на Университетской набережной на Васильевском острове, но при ближайшем рассмотрении, конечно, они разные и по характеру, по образу, по творческому поиску, почерку, по стилю. Если выбирать из трёх призовых работ, то я с жюри согласен», — цитирует скульптора Матвея Макушкина 78.ru.

Но работа-победитель понравилась далеко не всем. Так в соцсетях проект уже успели окрестить и «узником концлагеря в занавеске», и «памятником Прохору Шаляпину». Напомним, что прошлая работа скульптора Евгения Ротанова и архитектора Ивана Кожина — памятник Блоку тоже критиковалась многими петербуржцами.

Статуя Федора Шаляпина будет установлена вблизи государственного Музыкального театра им. Шаляпина. Закладной камень на этом месте появился еще в конце прошлого века. Но по разным причинам к реализации проекта приступили лишь недавно.

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