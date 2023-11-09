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Двор Гостинки готовится к открытию зимнего сезона с катком под открытым небом

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С 1 декабря пространство и центральный каток будут работать весь зимний сезон. Также установят фудкорты с новогодней едой и аттракционы.

Пресс-служба "Гостиного двора"
Пресс-служба "Гостиного двора"
Пресс-служба "Гостиного двора"

Центральное место Двора Гостинки будет занимать каток. В новом зимнем сезоне обустроили обогреваемые и зоны для подготовки к выходу на лед, переодевания и заточки коньков. Можно воспользоваться фигурками ледовых помощников, если еще не очень уверенно стоите на коньках. Лед каждый день приводят в порядок, а специальная система позволяет поддерживать поверхность в работающем состоянии даже при положительных температурах.

В течение всего зимнего сезона на катке пройдет серия развлекательных мероприятий с разнообразной интерактивной программой для детей и взрослых: от обучающих мастер-классов до фотосессий и вечеринок на льду.

Пресс-служба "Гостиного двора"
Пресс-служба "Гостиного двора"

А в перерывах между сеансами можно прогуляться по территории Двора Гостинки и найти целый комплекс развлечений для всей семьи или компании: аттракционы для детей и взрослых, яркие фотозоны с волшебными героями, благоустроенные зоны отдыха под открытым небом, нарядный фуд-двор с зимним меню, рождественскими сладостями и горячими напитками.

Вход в пространство «Двор Гостинки» открыт с двух сторон универмага Большой Гостиный Двор: с Невского проспекта и через арку с Садовой улицы. Пространство и центральный каток будут работать весь зимний сезон. Вход на территорию пространства свободный.

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