Двор Гостинки готовится к открытию зимнего сезона с катком под открытым небом

Центральное место Двора Гостинки будет занимать каток. В новом зимнем сезоне обустроили обогреваемые и зоны для подготовки к выходу на лед, переодевания и заточки коньков. Можно воспользоваться фигурками ледовых помощников, если еще не очень уверенно стоите на коньках. Лед каждый день приводят в порядок, а специальная система позволяет поддерживать поверхность в работающем состоянии даже при положительных температурах.

В течение всего зимнего сезона на катке пройдет серия развлекательных мероприятий с разнообразной интерактивной программой для детей и взрослых: от обучающих мастер-классов до фотосессий и вечеринок на льду.