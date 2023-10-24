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В Эрмитаже стартовал конкурс авторской елочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа»

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Международный конкурс проходит уже в седьмой раз и продолжает старинную традицию создания новогодних и рождественских украшений своими руками. 

Пресс-служба Эрмитажа

Поучаствовать в акции м может любой человек из любого уголка планеты. Основное требование – конкурсные работы должны быть выполнены вручную и соответствовать заявленной теме – «Люблю тебя, Петра творенье…».

В этом году исполнилось 320 лет со дня основания Петербурга, поэтому вдохновляться можно всем, что связано с Петербургом: историей города, его легендами, традициями и литературными маршрутами, знаменитыми петербуржцами, памятниками архитектуры и т.п. От миниатюрной скульптуры «Чижик-Пыжик» до ансамблей Дворцовой площади или площади Искусств, от рыбки-корюшки до Белых ночей.

Оргкомитет конкурса выберет 200 финалистов, чьи игрушки будут украшать новогодние ели в Фойе Эрмитажного театра на протяжении новогодних каникул.

Конкурс проводят в пяти номинациях:

  • «Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников до 15 лет включительно».
  • «Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников от 16 лет включительно».
  • «Лучшая авторская игрушка среди профессиональных мастеров». Один победитель конкурса (среди участников от 16 лет).
  • «Гран-при». Победитель конкурса, вне зависимости от возраста.
  • «Приз зрительских симпатий». Победитель «Народного голосования» награждается призом. Проголосовать сможет каждый желающий онлайн на интернет-ресурсах Эрмитажа.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.

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