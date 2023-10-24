В Эрмитаже стартовал конкурс авторской елочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа»

Международный конкурс проходит уже в седьмой раз и продолжает старинную традицию создания новогодних и рождественских украшений своими руками.
Поучаствовать в акции м может любой человек из любого уголка планеты. Основное требование – конкурсные работы должны быть выполнены вручную и соответствовать заявленной теме – «Люблю тебя, Петра творенье…».
В этом году исполнилось 320 лет со дня основания Петербурга, поэтому вдохновляться можно всем, что связано с Петербургом: историей города, его легендами, традициями и литературными маршрутами, знаменитыми петербуржцами, памятниками архитектуры и т.п. От миниатюрной скульптуры «Чижик-Пыжик» до ансамблей Дворцовой площади или площади Искусств, от рыбки-корюшки до Белых ночей.
Оргкомитет конкурса выберет 200 финалистов, чьи игрушки будут украшать новогодние ели в Фойе Эрмитажного театра на протяжении новогодних каникул.
Конкурс проводят в пяти номинациях:
- «Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников до 15 лет включительно».
- «Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников от 16 лет включительно».
- «Лучшая авторская игрушка среди профессиональных мастеров». Один победитель конкурса (среди участников от 16 лет).
- «Гран-при». Победитель конкурса, вне зависимости от возраста.
- «Приз зрительских симпатий». Победитель «Народного голосования» награждается призом. Проголосовать сможет каждый желающий онлайн на интернет-ресурсах Эрмитажа.
Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.
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