В Эрмитаже стартовал конкурс авторской елочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа»

Поучаствовать в акции м может любой человек из любого уголка планеты. Основное требование – конкурсные работы должны быть выполнены вручную и соответствовать заявленной теме – «Люблю тебя, Петра творенье…».

В этом году исполнилось 320 лет со дня основания Петербурга, поэтому вдохновляться можно всем, что связано с Петербургом: историей города, его легендами, традициями и литературными маршрутами, знаменитыми петербуржцами, памятниками архитектуры и т.п. От миниатюрной скульптуры «Чижик-Пыжик» до ансамблей Дворцовой площади или площади Искусств, от рыбки-корюшки до Белых ночей.

Оргкомитет конкурса выберет 200 финалистов, чьи игрушки будут украшать новогодние ели в Фойе Эрмитажного театра на протяжении новогодних каникул.

Конкурс проводят в пяти номинациях:

«Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников до 15 лет включительно».

«Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников от 16 лет включительно».

«Лучшая авторская игрушка среди профессиональных мастеров». Один победитель конкурса (среди участников от 16 лет).

«Гран-при». Победитель конкурса, вне зависимости от возраста.

«Приз зрительских симпатий». Победитель «Народного голосования» награждается призом. Проголосовать сможет каждый желающий онлайн на интернет-ресурсах Эрмитажа.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.