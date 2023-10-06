Русский музей рассказал об осенних мероприятиях в садах

7 октября петербуржцы смогут лично помочь одному из старейших садов города. Под руководством специалистов зелёных территорий Русского музея участники проведут плановые работы – уборку и прополку газонов, перекопку кустов. Необходимый инвентарь предоставляется организатором. Группы формируются на месте, без предварительной записи. Количество мест на каждый сеанс ограничено. Вход свободный.

Также для участников субботника подготовлена досуговая культурная программа: экологические мастер-классы по выжиганию на спилах, созданию воздушных змеев, музыкальные и театрализованные выступления с конкурсами и розыгрышами призов. Гостей ждут номера от артистов театра «Буфф» и ведущих программы Натальи Файерман - актрисы театра и кино, члена Эко-сборной России и Вячеслава Семенова – лауреата международных вокальных конкурсов, номинанта премии «Золотой софит». Турбо-фолк шоу от петербургских музыкантов дополнит праздничную атмосферу мероприятия. Посетителей с детьми порадует магическое шоу от иллюзиониста Максима Киселёва, победителя телепроекта «Все, кроме обычного», звезды телешоу «Уличная магия» и «Удиви меня».

В воскресенье, 8 октября, Гости Летнего сада смогут побывать в тематических цветочных фотозонах, на мастер-классах по флористическому оформлению, кулинарии и сервировке стола в стиле барокко. В павильоне «Голубятня» за полчаса можно будет научиться искусству оформления цветка, а у Карпиева пруда – поучаствовать в плетении самой длинной гирлянды из опавших листьев.

Украшением праздника послужат настоящие плоды и корнеплоды в воссозданном огороде петровских времен боскета «Красный сад». Флористические композиции в духе голландского барокко продемонстрируют стиль, ставший приметой петровской и послепетровской эпох.