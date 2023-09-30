Смольный рассказал, когда в Петербурге начнется отопительный сезон

Профильный комитет Смольного об энергетике и инженерному обеспечению подписал соответствующее распоряжение. Кроме того, организации, предоставляющие коммунальные услуги, с понедельника начнут периодическое протапливание. Но только в том случае, если собственники помещений самостоятельно не выбрали другую дату начала.

Примечательно, что в прошлом году периодическое протапливание начали значительно раньше — 8 сентября, а полноценный отопительный сезон стартовал 3 октября. Всего в Петербурге предстоит дать отопление в 24 096 жилых домов.

В этом сентябре синоптики не раз отмечали установление температурных рекордов. Так, в ночь на 22 сентября температура не опустилась ниже +14,8 градусов.