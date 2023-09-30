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Смольный рассказал, когда в Петербурге начнется отопительный сезон

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Тепло в квартиры петербуржцев и в различные учреждения начнет поступать со 2 октября. Первыми батареи потеплеют в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения и соцзащиты.

shutterstock.com

Профильный комитет Смольного об энергетике и инженерному обеспечению подписал соответствующее распоряжение. Кроме того, организации, предоставляющие коммунальные услуги, с понедельника начнут периодическое протапливание. Но только в том случае, если собственники помещений самостоятельно не выбрали другую дату начала.

Примечательно, что в прошлом году периодическое протапливание начали значительно раньше — 8 сентября, а полноценный отопительный сезон стартовал 3 октября. Всего в Петербурге предстоит дать отопление в 24 096 жилых домов.

В этом сентябре синоптики не раз отмечали установление температурных рекордов. Так, в ночь на 22 сентября температура не опустилась ниже +14,8 градусов.

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