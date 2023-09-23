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В Петербурге волонтеры проверят состояния 100 деревянных памятников

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Их обучение началось в городском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Волонтёров научат составлять акты визуального осмотра и проводить фотофиксацию состояния памятников архитектуры.

Fomich_off/shutterstock

«Мы отобрали на первый этап чуть больше 100 объектов [всего в городе их около 300] — это объекты деревянного зодчества, которые как раз больше всего нуждаются в постоянном надзоре, учете», — рассказал председатель ВООПиК Антон Иванов. В целом программа обучения включает в себя шесть лекционных и семь практических занятий, которые будут проводиться ведущими специалистами в области архитектуры и реставрации, преподавателями образовательных учреждений и представителями общественных организаций.

Главная цель программы — помочь органам власти в получении актуальной информации о состоянии памятников. «Получив эту информацию от волонтеров, у комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры уже будет база для принятия дальнейших решений по их сохранению», –- отметил Иванов. Также, по его словам, в рамках этого проекта предусмотрено проведение историко-культурных экспертиз для включения объектов в реестр выявленных памятников.

Эта волонтерская программа будет продолжена и в следующем году. Новый набор будет проводиться в конце января.

Летом более полусотни волонтеров провели субботник на даче Фаберже в Петербурге.

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