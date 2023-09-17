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Кратковременные дожди: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 17 сентября, на метеоусловия города окажет влияние холодный атмосферный фронт. Опускаясь с севера, он сделает облака более плотными, усилит ветер и во второй половине дня отметится кратковременными дождями.

jack-sooksan / Shutterstock.c

«Температура воздуха +18…+20 градусов, по области +16…+21. Ветер западный 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы, вечером показания барометров вновь начнут расти. В понедельник без осадков и похолодает до +14…+16», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 сентября, без существенных осадков. Ветер ночью и утром северо-западный умеренный, днем переходящий на юго-восточный, южный слабый. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться.

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