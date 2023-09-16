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В Петербурге хотят усилить контроль за качеством продуктов в сервисах доставки

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Продукцию будет тестировать Центр контроля качества товаров, работ и услуг. С такой инициативой выступил Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство города провело встречу с представителями крупнейших сетей по доставке продуктов и других участников рынка. Целью встречи стал поиск дополнительных способов защиты жителей от некачественных продуктов питания и готовой пищевой продукции, а также организация профилактических противоэпидемических мероприятий в дополнение к комплексу мер. «Петербуржцы и гости нашего города должны быть уверены в безопасности и качестве продуктов, которые они покупают в магазинах или заказывают в службах доставки, — подчеркнули в городском правительстве», — заявили в ведомстве.

Планируется, что лаборатории подведомственного КППиТ Центра контроля качества товаров, работ и услуг смогут не только тестировать продукцию после обращения петербуржцев, но и делать это в рамках соглашения с маркетплейсами.

Напомним, что недавно в Петербурге более 200 человек отравились едой сервиса Greenbox. В результате больше сотни людей оказались в больнице. Могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсации? И что говорят в самом сервисе? Рассказываем в нашем материале.

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