Новая Голландия едет в Переделкино! С выставкой об истории острова, мастер-классами и радиоточкой в беседке

Команда проекта привезет с собой выставку, посвященную истории острова и тому, что происходит на нем последние 12 лет, откроет сувенирную лавку, а также организует серию мероприятий с постоянными участниками культурной программы Новой Голландии.
Как рассказали «Собака.ru» в команде Новой Голландии, в выходные 16-17 сентября гостей московского Дома творчества Переделкино ждут около двух десятков событий — прямиком из Петербурга. Среди них — российская премьера фильма «Свидание в Минске», снятого победителем Фестиваля дебютного кино в Новой Голландии Никитой Лаврецким, дискуссия о независимом кинопроизводстве, книжные клубы, лекция Александра Скидана о «петербургском тексте», мастер-классы дизайн-департамента острова, лаборатория свободного письма и музыкальный клуб с совместным прослушиванием и обсуждением японского джаза и арабского фанка, а также концерт Вячеслава Гайворонского, посвященный композитору Олегу Каравайчуку.
В числе событий — поп-ап выставка «Новый архив Новой Голландии», которая расскажет об истории острова с петровских времен до наших дней. На стендах с исторической хроникой старинные карты соседствуют новейшей историей, представленной в фотографиях разных лет.
О современной истории острова:
Цель проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» — не только реставрация и оживление памятника архитектуры, но и освоение разных культурных форматов. С того момента как остров впервые был открыт для публики, креативная команда собирала и архивировала крайне разнообразные артефакты, связанные с новым этапом его истории. Среди них — альбом о новейшей истории Новой Голландии, более 500 страниц о жизни острова за прошедшие десять лет. В него вошли архивные снимки сезонов 2011–2013, а также сотни фотографий и афиш с концертов и кинопоказов, лекций и выставок, вечеринок и открытий, случившихся после того, как парк заработал в круглогодичном режиме в 2016 году.
В течение всех дней уикенда Новой Голландии в Переделкине в беседке Дома творчества будет работать радиоточка, транслирующая архивные эфиры радио NHI.FM, живые диджей-сеты и подборку записей образовательного проекта «Открытый лекторий». А в фойе — лавка с лучшими сувенирами из Новой Голландии. Здесь можно будет найти желтые дождевики и водонепроницаемые моряцкие шапки-зюйдвестки, толстовки и футболки с символом острова — чайкой, брелоки, значки, наклейки, а также, даже раньше, чем они появятся на острове — тельняшки.
Уикенд Новой Голландии в Доме творчества Переделкино пройдет 16-17 сентября. Подробности программы можно найти ниже.
16 сентября
12:00-13:30, Коворкинг. Лаборатория свободного письма «Остров»: «Школа замедления времени». Гайто Газданов. Количество мест ограничено, участие по предварительной регистрации.
13:00-19:00, Белый зал. Дизайн-отдел: мастер-классы и мобильная типография с дизайнерами Новой Голландии.
14:30-16:30, Радиоточка. Музыкальный клуб: совместное прослушивание и обсуждение виниловых пластинок с Дмитрием Комедея.
15:00-16:30, Коворкинг. Лаборатория свободного письма «Остров». «Школа замедленного времени». Аркадий Драгомощенко. Количество мест ограничено, участие по предварительной регистрации.
16:00-18:00, Белый зал. «Самиздат». Сборник стихов Олега Григорьева. Количество мест ограничено, участие по предварительной регистрации.
16:00-17:30, Библиотека. Книжный клуб с Василием Степановым. Количество мест ограничено, участие по предварительной регистрации.
18:00-19:30, Балкон. Концерт и обсуждение «Олег Каравайчук и Вячеслав Гайворонский. Монолог на двоих».
17 сентября
12:00-13:30, Коворкинг. Лаборатория свободного письма «Остров»: «Теория необитаемого острова». Жиль Делёз. Количество мест ограничено, участие по предварительной регистрации.
13:00-19:00, Белый зал. Дизайн-отдел: мастер-классы и мобильная типография с дизайнерами Новой Голландии.
14:00-17:00, Белый зал. «Лаборатория плаката». Мастер-класс-исследование. Количество мест ограничено, участие по предварительной регистрации.
14:00-16:00, Библиотека. Ревизия «Ревизии».
14:00-16:00, Радиоточка. Музыкальный клуб: совместное прослушивание и обсуждение виниловых пластинок
15:00-16:30, Коворкинг. Лаборатория свободного письма «Остров». «Теория необитаемого острова». Николай Смирнов. Количество мест ограничено, участие по предварительной регистрации.
16:00-17:30, Библиотека. Книжный клуб с Александром Скиданом. Количество мест ограничено, участие по предварительной регистрации.
16:30-18:00, Актовый зал. Дискуссия о кинопроизводстве «Что значит быть независимым?»
18:00-20:00, Актовый зал. Эхо Фестиваля дебютного кино в Новой Голландии: московская премьера фильма Никиты Лаврецкого «Свидание в Минске», Q&A после показа.
12+
Комментарии (0)