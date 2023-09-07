Новая Голландия едет в Переделкино! С выставкой об истории острова, мастер-классами и радиоточкой в беседке

В течение всех дней уикенда Новой Голландии в Переделкине в беседке Дома творчества будет работать радиоточка, транслирующая архивные эфиры радио NHI.FM, живые диджей-сеты и подборку записей образовательного проекта «Открытый лекторий». А в фойе — лавка с лучшими сувенирами из Новой Голландии. Здесь можно будет найти желтые дождевики и водонепроницаемые моряцкие шапки-зюйдвестки, толстовки и футболки с символом острова — чайкой, брелоки, значки, наклейки, а также, даже раньше, чем они появятся на острове — тельняшки.

Уикенд Новой Голландии в Доме творчества Переделкино пройдет 16-17 сентября. Подробности программы можно найти ниже.