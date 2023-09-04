У Мариинского театра появится место для хранения декораций на юге Петербурга

В конце августа театру выдали разрешение на строительство на улице Ленина в Шушарах «погрузочно-разгрузочной площадки». Участок под это город предоставил театру в бессрочное пользование в 2015 году.

В проектной документации сказано, что контейнеры для хранения размесят на площади 5,5 тысяч квадратных метров. При этом общая площадь участка — около 25 тысяч квадратных метров. Оставшееся место планируют отдать под загрузочную и разворотную площадки и другие сооружения. Площадка вместит 654 стальных контейнера, каждый из который рассчитан на 40 тонн грузов.

«Контейнеры используются в качестве складского комплекса и для перевозки грузов… Особенность данного производства — хранение изготовленных по индивидуальным проектам единичных и уникальных изделий для сценического оснащения Мариинского театра», — отмечается в документации.

Стоимость контракта составляет 278 млн рублей. Строительство должны завершить к концу нынешнего года. Новые объекты появятся на другой стороне улицы Ленина от уже существующего складского комплекса Мариинского. Его построили в 2002–2005 годах. На территории есть корпуса для хранения реквизита, декораций и костюмов, пишет «Деловой Петербург».

«Ежедневно на всех сценах Мариинского театра в Санкт-Петербурге идут оперные и балетные спектакли, составляющие широчайший репертуар. Кроме того, каждый сезон театр представляет зрителям целый ряд новых спектаклей. В настоящее время театр испытывает дефицит мест хранения контейнеров с реквизитом. Строительство погрузочно-разгрузочной площадки в поселке Шушары призвано увеличить площади надлежащего открытого хранения груженых контейнеров с театральным реквизитом и декорациями для обеспечения постановок Мариинского театра, сократить текущие затраты театра на хранение реквизита и усовершенствовать логистику по транспортировке театрального реквизита для реализации многочисленных гастрольных проектов на площадках театра. В июле 2023 года был заключен государственный контракт на сумму 278 млн рублей на строительство этого объекта», — рассказали в Мариинском театре.