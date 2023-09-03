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Облачно с прояснениями: петербургские синоптики рассказали чего ждать от погоды в воскресенье

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По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 3 сентября, город будет ощущать влияние периферии уходящего циклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

E. O. / Shutterstock.com

«Температура воздуха +19…+21 градусов, по области +17…+22. Ветер юго-западный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба., что выше нормы. В понедельник без осадков, и +19…+21», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 сентября, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, местами до +9, днем +19...+21. Атмосферное давление будет повышаться.

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