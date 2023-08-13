Градозащитники рассказали о сносе дореволюционной мастерской на Обуховской обороны

Общественники утверждают, что объект входил в зону охраны, которая запрещает сносит дореволюционные постройки. Объект был одним из последних зданий Невского железоделательного, механического и корабельного завода.

Но в компании Setl Group заявили, что историческое здание будет реконструировано под детский сад с сохранением оригинального внешнего вида. Застройщик заверил, что получил всю необходимую разрешительную документацию для проведения работ.

«Проект предусматривает разбор аварийных конструкций и воссоздание исторического облика здания с размещением детского сада с бассейном на 110 мест», — говорится в комментарии для издания «Деловой Петербург».

Напомним, что Setl Group возводит на участке жилкомплекс Astra Marine. Компания получила контроль над проектом редевелопмента в 2021 году.

Вчера жилые дома начала XX века на Петроградской стороне получили статус памятников. Речь идет о доходных домах Никонова и Бадаева и об одном из первых кооперативных домов Петербурга «Дом Санкт-Петербургского товарищества для устройства постоянных квартир».