Градозащитники рассказали о сносе дореволюционной мастерской на Обуховской обороны

Участники движения SOS СПб Снос сообщили, что чугунно-меднолитейную мастерскую на проспекте Обуховской обороны, 38 лит. Д демонтировали. Но холдинг Setl Group поспешил опровергнуть эту новость.
Общественники утверждают, что объект входил в зону охраны, которая запрещает сносит дореволюционные постройки. Объект был одним из последних зданий Невского железоделательного, механического и корабельного завода.
Но в компании Setl Group заявили, что историческое здание будет реконструировано под детский сад с сохранением оригинального внешнего вида. Застройщик заверил, что получил всю необходимую разрешительную документацию для проведения работ.
«Проект предусматривает разбор аварийных конструкций и воссоздание исторического облика здания с размещением детского сада с бассейном на 110 мест», — говорится в комментарии для издания «Деловой Петербург».
Напомним, что Setl Group возводит на участке жилкомплекс Astra Marine. Компания получила контроль над проектом редевелопмента в 2021 году.
Вчера жилые дома начала XX века на Петроградской стороне получили статус памятников. Речь идет о доходных домах Никонова и Бадаева и об одном из первых кооперативных домов Петербурга «Дом Санкт-Петербургского товарищества для устройства постоянных квартир».
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