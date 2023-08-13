Петербург попал под влияние циклона: какой будет погода в воскресенье

«Температура воздуха +23…+25 градусов, по области +21…+26. Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник ночью и утром местами дожди, днем без осадков, и +23…+25», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 августа, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +22...+24. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.