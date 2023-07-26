Надземный переход, две библиотеки и открытое хранение: как достраивают корпус библиотеки Эрмитажа на Старой Деревне

Возводить реставрационно-хранительский центр Эрмитажа начали еще 20 лет назад. Сейчас в уже отстроенных помещениях водят экскурсии по открытому хранению, работают реставрационные лаборатории, проходят лекции, занятия и выставки.

Однако строительство других очередей сильно затягивалось. И не в последнюю очередь из-за уголовного дела с участием высокопоставленных чиновников из Минкульта и строителей. Тогда музей изменил планы. Проект 13-этажного здания библиотеки Эрмитажа одобрили в 2013 году, и планировали сдать до пандемии. Но теперь нет даже приблизительных сроков завершения строительства и оснащения музея.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на начальницу архитектурной службы Эрмитажа Людмилу Акмен, планы по реализации проекта грандиозные. Большую парадную лестницу собираются облицовывать гранитом сорта «Африкан Ред». На третьем этаже разместится общедоступная библиотека — единственная в России музейная библиотека, открытая для широкой публики.

Чуть выше этих помещений появится лекционный зал, помещение для мультимедийного просмотра. На подземном этаже — парковка на более чем 50 мест. На верхних этажах хотят разместить открытые хранения отдела современного искусства, музей моды. Кроме этого, выделят место и для научной библиотеки. И не обойдется без книгохранилища, отдела редких рукописей, пространства с открытым хранением — отделов «Арсенал» и Востока и археологии.

Полезная площадь библиотеки составит около 80 тысяч квадратных метров, весь реставрационно-хранительский центр будет занимать порядка 140 тысяч квадратных метров экспозиционных площадей. Проект подготавливало бюро ОМА (Нидерланды) и архитектор Рем Колхас.