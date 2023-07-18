Суд официально ликвидировал старейший яхт-клуб в Петербурге

«СПБРЯК утратило право бессрочного пользования земельным участком по адресу: Петровская коса, дом 9, счет заблокирован. Въезд и выезд на территорию больше не контролируется — просим владельцев плавсредств самостоятельно позаботиться о своем имуществе. Контроль взлетов-посадок на вертолетной площадке «Яхт-клуб» больше не осуществляется», — сообщила администрация клуба.

В руководстве учреждения назвали судебное заключение «незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм процессуального и материального права». СПБРЯК и ООО «Аврора» планируют обжаловать его.

Как пишет «Недвижимость и строительство Петербурга», СПБРЯК открыл новое юрлицо — частное учреждение «Речной Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Оно же будет проводить дальнейшую деятельность яхт-клуба.

Напомним, что в 2019 году Смольный собирался готовить проект реконструкции яхт-клуба на Петровской косе. Там подразумевалось строительство инфраструктуры для развития водных видов спорта и передачу части территории комитету по спорту.