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Суд официально ликвидировал старейший яхт-клуб в Петербурге

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Петроградский районный суд вынес соответствующее решение по иску прокуратуры. «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб» (СПБРЯК) на Петровской косе, 9 утратило право бессрочного пользования земельным участком, но вся недвижимость по-прежнему находится в собственности у ООО «Аврора», которое владеет ликвидированным яхт-клубом.

Drozdin Vladimir / Shutterstock.com

«СПБРЯК утратило право бессрочного пользования земельным участком по адресу: Петровская коса, дом 9, счет заблокирован. Въезд и выезд на территорию больше не контролируется — просим владельцев плавсредств самостоятельно позаботиться о своем имуществе. Контроль взлетов-посадок на вертолетной площадке «Яхт-клуб» больше не осуществляется», — сообщила администрация клуба.

В руководстве учреждения назвали судебное заключение «незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм процессуального и материального права». СПБРЯК и ООО «Аврора» планируют обжаловать его.

Как пишет «Недвижимость и строительство Петербурга», СПБРЯК открыл новое юрлицо — частное учреждение «Речной Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Оно же будет проводить дальнейшую деятельность яхт-клуба.

Напомним, что в 2019 году Смольный собирался готовить проект реконструкции яхт-клуба на Петровской косе. Там подразумевалось строительство инфраструктуры для развития водных видов спорта и передачу части территории комитету по спорту.

Как Петербург теряет миллионы евро из-за плохо развитого яхтенного туризма, а на Петровской косе разрушается старейший яхт-клуб в городе

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