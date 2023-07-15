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В Петербурге облачно: какой будет погода в выходные

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По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 июля, метеорологические условия в городе сформирует атмосферный фронт, вытянувшийся от циклона над Скандинавией к облачному вихрю, кружащему над Северо-западом Казахстана. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, пройдут кратковременные дожди, по области местами с грозами.

kudla/shutterstock

«Температура воздуха +21…+23 градуса, по области +19…+24. Ветер западный 4–9 метров в секунду, в середине дня порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье без осадков и около +27», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июля, Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем южных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +15...+17 гр., днем +26...+28 гр. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться.

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