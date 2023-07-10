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Градозащитники просят руководителя Мариинского театра не сносить доходный дом на улице Булавского

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Активисты в письме Валерию Гергиеву отмечают, что здание на улице Булавского, 6, бывшего Пушкинского научно-реставрационного управления представляет ценность, потому что «сохраняет Петербург в его подлинном, первозданном виде». Дом является образцом рядовой дореволюционной застройки.

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Кроме того, в минувшие выходные стало известно, что при разборке стены там погиб демонтажник. А 9 июля Следственны комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Как сообщили в градозащитном пресс-центре, дом бывшего Пушкинского научно-реставрационного управления передали в ведение Мариинского театра. В 2017 году его планировали отремонтировать и приспособить под административные нужды. Однако в 2022 году стало известно, что дом решили снести, а на его месте построить административно-производственное здание художественно-производственного комбината.

Петербуржцы считают, что снос станет «черным символом пренебрежения нашего поколения к наследию прошлого».

«Это здание является образцом рядовой дореволюционной застройки. Он, как и другие аналогичные дома, представляет ценность, поскольку сохраняет Петербург в его подлинном, первозданном виде. В советские годы здесь находилось Пушкинское специальное научно-реставрационное управление», — написали градозащитники.

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