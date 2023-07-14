Лучшие бесплатные экскурсии по дворцам и особнякам Петербурга (плюс один спальный район!) — гид до конца июля

Главная понижающая подстанция Волховстроя

Волхов-Северная построена Оскаром Мунцем и Генрихом Графтио в 1926 году как первая понижающая подстанция плана ГОЭЛРО. Она стала мостом из царской России в советскую эпоху и по сей день является важным действующим объектом энергосистемы Петербурга. На экскурсии покажут экспозицию со старинными предметами и приборами, исправно служившими с момента основания, а также действующий пульт управления.

Когда: 17 и 24 июля в 11:30.

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