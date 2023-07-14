Лучшие бесплатные экскурсии по дворцам и особнякам Петербурга (плюс один спальный район!) — гид до конца июля

Дом последнего эмира Бухарского, непарадная Петроградская и католический храм на «Выборгской»: «Собака.ru» публикует список бесплатных экскурсий по непарадным и знаковым объектам города от проекта «Открытый город».
Запись на все события открывается на сайте «Открытый город» за три дня до начала мероприятия, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании. В расписании возможны изменения, поэтому строить следить за новостями на сайте или в соцсетях проекта.
В поисках забытых источников
Велосипедная прогулка по Большой Охте и Полюстрово: парки, набережные, старинный засыпанный канал, Храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы и другие достопримечательности.
Когда: 17 июля в 16:15.
Главная понижающая подстанция Волховстроя
Волхов-Северная построена Оскаром Мунцем и Генрихом Графтио в 1926 году как первая понижающая подстанция плана ГОЭЛРО. Она стала мостом из царской России в советскую эпоху и по сей день является важным действующим объектом энергосистемы Петербурга. На экскурсии покажут экспозицию со старинными предметами и приборами, исправно служившими с момента основания, а также действующий пульт управления.
Когда: 17 и 24 июля в 11:30.
С именем Путилова (дом Л.Э. Гехта)
С инженером, ученым и предпринимателем Николаем Путиловым связано множество мест в Петербурге: Морской канал, Морской порт, железная дорога, Кировский завод. Отправной точкой станет особняк XIX века (дом Л.Э. Гехта), где когда-то работала контора по продаже швейных машин, а в 1917 году проходили собрания рабочих-путиловцев. Потом экскурсия пройдет по путиловской Нарвской заставе. Старинные фабрики, проекты архитектора Василия Косякова, а также Путиловский храм с местом захоронения Николая Ивановича.
Когда: 18 и 25 июля в 13:00.
Дворец Бобринских
Классицистическое здание по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска возвели для Алексея Бобринского — внебрачного сына императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Потомки графа пробыли хозяевами дворца вплоть до Октябрьской революции. В доме устраивали салоны, частыми посетителями которых были Александр I и Николай I, Жуков, Нессельроде и Пушкин. Редкая возможность осмотреть интерьеры: парадную лестницу с балконом для оркестра, Голубую гостиную с предметами интерьера XIX века и Малиновую гостиную с подлинно-сохранившейся отделкой стен.
Когда: 18 и 20 июля в 14:00 и 16:30.
Институт экспериментальной медицины
В 1890-х принц Ольденбургский основал Институт экспериментальной медицины — первый в России научно-исследовательский медико-биологический центр. Модерновое здание для него возвели в 1911-1913 годы по проекту архитектора Григория Люцедарского.
На экскурсии расскажут историю учреждения и покажут территорию комплекса, в том числе библиотеку — постройку с майоликовым порталом вокруг входной двери, созданным специально для международной гигиенической выставки в Дрездене в 1911 году (он украшал русский павильон). В коллекции — 500 томов из личного собрания Принца Александра Ольденбургского, подлинная диссертация Павлова, медицинские труды Гиппократа 1641 года и прижизненное издание «Критики чистого разума» Канта.
Когда: 18 и 20 июля в 15:00.
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой
Загородный дом по проекту Джакомо Кваренги построен для княгини Екатерины Дашковой, участницы дворцового переворота, приведшего на престол Екатерину II. Именно здесь писали первый толковый словарь русского языка в стране, а в XIX веке дачу арендовал баснописец Иван Крылов. На экскурсии покажут центральную часть усадебного дома, где с 1975 года расположен отдел ЗАГС Кировского района и музей «Нарвская застава».
Когда: 18 июля в 15:30.
Дом Кочневой
Классицистическое здание на Фонтанке построено по проекту Луиджи Руска для купца Ильина. Оформлением интерьеров занималась группа художников и скульпторов, куда входили Иван Теребенев, Михаил Александров-Уважный, Джованни Скотти. В 1889 году дом перешел к лесопромышленнику Павлу Кочневу. Здание известно по имени его супруги Ольги Александровны, при которой первый и третий этажи дома сдавали в аренду.
В интерьерах уцелели фрагменты росписи стен и потолка руки Скотти, художественные кафельные печи, фризы, паркеты и скульптуры работы Опекушина. Сегодня в доме получили прописку «Петербург-концерт» и театр «Пушкинская школа».
Когда: 18 и 25 июля в 15:50.
Ренессанс древнерусской архитектуры
Самокатная прогулка по «неорусскому стилю» на Петроградской стороне: строгие линии и ясные формы, характерные для памятников Новгорода, Пскова и русского Севера, отказ от декора вроде «петушков или накладной резьбы».
Когда: 18 и 24 июля в 20:00, 29 июля в 18:00, 30 июля в 14:00.
Особняк Варвары Васильевны Долгоруковой
Особняк построен в середине XIX века в стиле позднего классицизма для княгини Долгоруковой. Фасад сохранился в первоначальном виде, а интерьеры перестраивали несколько раз под предпочтения новых владельцев. Здесь проходили официальные приемы и званные вечер: среди гостей — Куприн и Николай II.
В СССР помещения особняка отдали под коммунальные квартиры, поэтому большая часть интерьеров утрачена. Некоторые детали сохранились: ажурные перила и огромное зеркало. На экскурсии можно узнать о владельцах особняка, осмотреть восстановленные интерьеры.
Когда: 19 и 28 июля в 12:00 и 14:00.
Нарвские Триумфальные ворота
Памятник архитектуры в стиле ампир построен по проекту Стасова в честь участников Отечественной войны 1812 года. Это кирпичные ворота, облицованные медью, с фигурами русских богатырей в кольчугах и шлемах в нише, золочеными надписями на аттике, колесницей с фигурой Ники. Над скульптурным убранством работали лучшие мастера Академии художеств — Демут-Малиновский, Пименов, Клодт, Крылов, Токарев и Леппе. Сегодня внутри объекта работает музей. Осмотреть подвал и увидеть экспозицию об истории ворот можно на экскурсии.
Когда: 19 и 26 июля в 19:00, 23 и 30 июля в 15:00.
Особняк Пашкова
Двухэтажное здание с четырьмя кариатидами на входной группе построено по проекту Гаральда Боссе для штаб-ротмистра Пашкова в 1841-1843 годы. Через несколько лет особняк перешел министру внутренних дел графу Орлову. Он сдавал второй этаж Благородному собранию. Общественная организация многократно меняла место проведения музыкальных вечеров, балов, маскарадов. Впоследствии особняк перешел в ведение Департамента уделов. Организация управляла так называемыми «удельными землями», или попросту территориями, которые являлись собственностью императорской фамилии. В то же время дом частично был перестроен по проекту Александра Резанова. Сегодня есть возможность осмотреть интерьеры в разных стилях — от неогрек до рококо.
Когда: 20 и 26 июля в 14:45.
Кронштадтская крепость
Крепость заложили в XVIII веке по указу Петра I. Фронты крепостной ограды расположили по системе Кегорна. Грунт добывали вручную на материке и строили насыпь, затем поверх нее сооружали стену и расставляли пушки. Также строили башни и казармы. Сегодня в хорошем состоянии уцелел только Северный вал, расположенный в центре Кронштадта вдоль улицы Восстания. Посмотреть фортификационные сооружения, береговую батарею «Демидов» и другие объекты крепости, а также посетить Итальянский дворец (Морское инженерное училище императора Николая II) и узнать как связано это сооружение с морской историей России можно на экскурсии.
Где: 21 и 27 июля в 11:00.
Екатерининское собрание
Первое общественное (Екатерининское) собрание было известным закрытым клубом в дореволюционной российской столице. В нем устраивали лекции, музыкальные, литературные и театральные вечера, балы и маскарады. В 1906 году Собрание переехало в особняк на Екатерининском канале (канале Грибоедова). Его возвели по проекту архитектора Оскара Мунца. Здесь бывали Шаляпин, Дягилев, Фокин и другие представителей отечественного искусства.
Когда: 21 июля в 15:50
Академия наук
Классицистическое здание по проекту Джакомо Кваренги возвели на Васильевском острове еще при Екатерине II. Академия наук, где бывали ученые Павлов, Менделеев, Вавилов и Карпинский, недоступно для свободного посещения обычно — внутри нет действующей экспозиции. Осмотреть интерьеры, увидеть мозаику «Полтавская баталия» Ломоносова и росписи в технике гризайль на потолке Большого конференц-зала можно на экскурсии.
Когда: 21 и 27 июля в 18:00.
Дом С.С. Абамелек-Лазарева
Особняк построен в 1734-1737 годы для камергера Федора Апраксина и за все время сменил 20 владельцев. Сегодня в нем уцелели богато оформленные интерьеры Парадного вестибюля, Большой столовой и Театрального зала. Лепнина, мраморные колонны, расписные потолки, старинная художественная бронза, брюссельские гобелены XVIII века, фламандские шпалеры, бронзовые торшеры по рисункам Карла Росси — большую часть этого можно увидеть и сейчас.
Когда: 23 и 30 июля в 13:00 и 15:00
Дом у канала
Писательский дом или «небоскреб» в стиле классицизма получил свое название благодаря панорамному виду из окон и именитым жильцам Евгению Шварцу, Всеволоду Рождественскому, Борису Корнилову, Михаилу Зощенко и другим. Последний, кстати, занимал пятикомнатную квартиру на четвертом этаже — после смерти внук продал недвижимость городу, и с начала девяностых здесь организовали музей имени писателя.
Когда: 28 июля в 14:00 и 14:05, 29 июля в 12:00 и 12:05.
Дом эмира Бухарского эмирата (Сеида Алим-хана)
В начале ХХ века Петроградскую сторону начинают активно застраивать и превращать из периферийного в модный район Петербурга. Один за другим здесь появляются дома с небывалыми для того времени удобствами: водопроводом, канализацией и электричеством. Одним из таких был дом эмира Бухарского эмирата (Сеида Алим-хана) по проекту архитектора Степана Кричинского, одного из авторов соборной мечети на «Горьковской». Здание в итальянском стиле, внешняя часть которого отделана уральским шишимским мрамором — единственное в своем роде в Петербурге.
Когда: 29 июля в 11:00 и 14:00.
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