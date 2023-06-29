Нового бронзового ангела в память о скульпторе Романе Шустрове установят на Матисовом острове

Последняя скульптура мастера пока существует только в пластилине, но идет активный сбор средств для отливки памятника из бронзы. Кроме того, в поддержку создания скульптуры на «Острове роз» солисты Мариинского театра проведут благотворительный концерт «Доля ангела».
Бронзовую скульптуру в берете и с ветряком в руках планируют установить в память о скончавшемся в пандемию скульпторе Романе Шустрове. Это четвертое творение скульптора, установленное в Петербурге. Бронзового ангела разместят на «Острове роз» напротив картографической фабрики на набережной реки Пряжки. Место выбрали не случайно: Шустров хотел сделать на Матисовом острове Город мастеров — кластер для людей творческих профессий.
«Сейчас мастерские художников есть в здании на набережной реки Пряжки, 5, в Коломне у нас находится квартира-музей [Петербургских ангелов]… Вот и возникла такая идея», — объяснил депутат МО «Коломна» Илья Киселев для «Фонтанки».
По словам чиновника, инициатива по установке скульптуры принадлежит Музею петербургских ангелов. Сейчас проходит сбор средств на отливку памятника из бронзы: из необходимых 250 тысяч собрали порядка 144 тысячи рублей.
Кроме того, Анна Матис вместе с музыкантами-солистами Мариинки проведут 13 июля в Яани Кирхе благотворительный концерт «Доля ангела». Прозвучат все самые красивые Аве-Марии мира, а также орган, хор, скрипку, гобой и блистательную трубу.
Помимо этого, Вадим Радвилович будет читать монологи из повести Максима Горького «На дне», а нейросеть сгенерировала анимацию на основе картин художников, которые жили и работали в Коломне. Их будут проецировать на купол храма.
Все вырученные средства пойдут на отливку последнего незаконченного ангела Романа Шустрова. Купить билеты на концерт можно по ссылке.
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