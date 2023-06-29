Нового бронзового ангела в память о скульпторе Романе Шустрове установят на Матисовом острове

Бронзовую скульптуру в берете и с ветряком в руках планируют установить в память о скончавшемся в пандемию скульпторе Романе Шустрове. Это четвертое творение скульптора, установленное в Петербурге. Бронзового ангела разместят на «Острове роз» напротив картографической фабрики на набережной реки Пряжки. Место выбрали не случайно: Шустров хотел сделать на Матисовом острове Город мастеров — кластер для людей творческих профессий.

«Сейчас мастерские художников есть в здании на набережной реки Пряжки, 5, в Коломне у нас находится квартира-музей [Петербургских ангелов]… Вот и возникла такая идея», — объяснил депутат МО «Коломна» Илья Киселев для «Фонтанки».

По словам чиновника, инициатива по установке скульптуры принадлежит Музею петербургских ангелов. Сейчас проходит сбор средств на отливку памятника из бронзы: из необходимых 250 тысяч собрали порядка 144 тысячи рублей.